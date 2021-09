Sport rotellistici | ai Mondiali è bronzo junior per l’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 settembre 2021) Asuncion – Esordio ai Campionatidel pattinaggio artistico di Asuncion, in Paraguay, per il team azzurro del commissario tecnico Fabio Hollan. Mercoledì 29 settembre 2021, i primi a scendere in pista sono stati gli obbligatoristi. Arriva dunque una bella medaglia diper il 18enne Alessandro Trisciani che con 125.2 si posiziona alle spalle dei due statunitensi Aditya Seth (137.9) e Vance Youngren (125.9). “Questo è il mio primo mondiale, finora avevo partecipato solamente a Campionati Europei – racconta Alessandro Trisciani che studia Arti figurative al liceo artistico di Savona e pattina da 11 anni -. Disegnare è la mia passione, in modo particolare amo ritrarre soggetti femminili. Un domani mi piacerebbe frequentare la facoltà fiorentina di Arti figurative. Per questa competizione non avevo pretese: volevo solo ...