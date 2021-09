Sport e Salute: CdA delibera i fondi del pacchetto sostegno per federazioni e organismi sportivi (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. – (Adnkronos) – Nuova tappa della campagna per la ripartenza da parte di Sport e Salute. Al via l’attuazione del pacchetto sostegno da € 8.072.358,00 per aiutare le federazioni e gli altri organismi Sportivi dopo il grave periodo di crisi dovuto alla pandemia. Il Consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A. ha deliberato le ripartizioni delle risorse per il “Piano tech-digitalizzazione”, “Piano Salute”, “Piano Impianti Sportivi” e “Piano formazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. – (Adnkronos) – Nuova tappa della campagna per la ripartenza da parte di. Al via l’attuazione delda € 8.072.358,00 per aiutare lee gli altriivi dopo il grave periodo di crisi dovuto alla pandemia. Il Consiglio di amministrazione diS.p.A. hato le ripartizioni delle risorse per il “Piano tech-digitalizzazione”, “Piano”, “Piano Impiantiivi” e “Piano formazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

