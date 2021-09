'Sporcizia, degrado e strani giri notturni, il Comune faccia qualcosa per via Tito Speri'. Protestano i residenti di due palazzi (Di giovedì 30 settembre 2021) CIVITANOVA - Sporcizia, degrado della strada, presenze notturne poco rassicuranti. È la situazione di via Tito Speri descritta da chi vi abita. E sono parecchi, circa 200 famiglie, nonostante si ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 settembre 2021) CIVITANOVA -della strada, presenze notturne poco rassicuranti. È la situazione di viadescritta da chi vi abita. E sono parecchi, circa 200 famiglie, nonostante si ...

Sanremo: immediato intervento del Comune in vicolo Gradisca dopo la segnalazione di ieri ( Pronto intervento, dopo la segnalazione di ieri ( QUI ) da parte di alcuni docenti, genitori e studenti che frequentano la scuola di via Volta a Sanremo, per la sporcizia e il degrado di vicolo Gradisca, piccola stradina pedonale che unisce la zona del plesso scolastico con corso Garibaldi. Il Comune ha subito fatto intervenire una squadra di operai di Amaie ...

Via Tito Speri fra degrado e rifiuti, i condomini scrivono al sindaco Cronache Maceratesi Verbanella, il parco double face: anziani di mattina, di sera la droga IL CASODegrado, sporcizia, abbandono e droga. Benvenuti al parco della Verbanella, area verde double face nel cuore della città: la mattina ossigeno per gli anziani e la sera ombra complice per ...

Nell’ex palazzetto in pieno centro storico spunta una discarica Cartelli ignorati da incivili che hanno deciso di ignorare le regole della raccolta differenziata. C’è anche un divano che campeggia sotto al cartello che indica il valore stor ...

