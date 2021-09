Spid, Inps e Agenzia Entrate: cosa cambia da domani 1 ottobre (Di giovedì 30 settembre 2021) Spid indispensabile da domani 1 ottobre. L’accesso dei cittadini ai servizi online della maggior parte dei portali della pubblica amministrazione, come ad esempio l’Inps o l’Agenzia delle Entrate, non sarà più possibile attraverso le specifiche credenziali (Pin). Oltre al Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), sarà possibile accedere con la Carta d’Identità Elettronica (CIE); con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). COS’E’ Spid E COME FUNZIONA Il sistema pubblico di identità digitale (Spid) è un sistema di identificazione che consente, attraverso l’utilizzo delle stesse credenziali (nome utente e password), di accedere a tutti i servizi pubblici online abilitati. Il potenziale vantaggio sta in una radicale semplificazione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021)indispensabile da. L’accesso dei cittadini ai servizi online della maggior parte dei portali della pubblica amministrazione, come ad esempio l’o l’delle, non sarà più possibile attraverso le specifiche credenziali (Pin). Oltre al Sistema Pubblico di Identità Digitale (), sarà possibile accedere con la Carta d’Identità Elettronica (CIE); con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). COS’E’E COME FUNZIONA Il sistema pubblico di identità digitale () è un sistema di identificazione che consente, attraverso l’utilizzo delle stesse credenziali (nome utente e password), di accedere a tutti i servizi pubblici online abilitati. Il potenziale vantaggio sta in una radicale semplificazione ...

