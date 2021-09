Spettacolo. Arriva “La Grande battaglia dei supereroi” al Fantastico Mondo nel Castello di Lunghezza (Di giovedì 30 settembre 2021) Pronti a salvare la terra? Di sicuro al Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza domenica 3 ottobre dalle 10 al tramonto, ad essere “salvato” sarà il vostro buonumore. Bando alla tristezza e largo al sorriso… Arrivano Batman, Joker, Spiderman, Hulk, Catwoman, Rhino, Harley Quinn, Thor, Venom, Bane, pronti a dare vita ad una battaglia storica. Una sfida all’ultimo respiro per decretare il vincitore assoluto nel regno della fantasia, dove ogni desiderio si trasforma in una magica realtà. “La Grande battaglia dei supereroi” vi farà vivere una giornata indimenticabile nella quale ognuno potrà tifare per il suo idolo e vederlo dal vivo. Non mancheranno poi le incantevoli principesse che coinvolgeranno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Pronti a salvare la terra? Di sicuro aldelaldidomenica 3 ottobre dalle 10 al tramonto, ad essere “salvato” sarà il vostro buonumore. Bando alla tristezza e largo al sorriso…no Batman, Joker, Spiderman, Hulk, Catwoman, Rhino, Harley Quinn, Thor, Venom, Bane, pronti a dare vita ad unastorica. Una sfida all’ultimo respiro per decretare il vincitore assoluto nel regno della fantasia, dove ogni desiderio si trasforma in una magica realtà. “Ladei” vi farà vivere una giornata indimenticabile nella quale ognuno potrà tifare per il suo idolo e vederlo dal vivo. Non mancheranno poi le incantevoli principesse che coinvolgeranno ...

Advertising

assaloni : RT @Mirkosway74: @myrtamerlino Guarda che c'erano pure prima. Per caso è arrivata la telefonatina che bisogna cambiare argomento perché il… - SkyTG24 : Gossip Girl, arriva su Sky l'attesissima nuova serie. IL TRAILER - LucasMGian : RT @Mirkosway74: @myrtamerlino Guarda che c'erano pure prima. Per caso è arrivata la telefonatina che bisogna cambiare argomento perché il… - levrierog : @PeterJuve1897 @capuanogio Scopare? Veramente lo spettacolo è di una squadra che si fa umiliare in mezzo al campo… - Mirkosway74 : @myrtamerlino Guarda che c'erano pure prima. Per caso è arrivata la telefonatina che bisogna cambiare argomento per… -