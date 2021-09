Speranza ha preso una cantonata: altro che vigile attesa con tachipirina, il paracetamolo peggiora il Covid (Di giovedì 30 settembre 2021) La convinzione dura e pura del Ministero della Salute è diventata quasi uno slogan: tachipirina e vigile attesa. Un gingle a cui ricerca, addetti ai lavori e studi sulla casistica, hanno opposto un contro-coro fatto di dubbi e recriminazioni. Alimentando sospetti crescenti, sempre più radicati, sulle linee guida che il ministro Speranza ha continuato a dettare e rilanciare nell’ultimo anno e mezzo per combattere a casa i sintomi del Covid-19. Una causa che il titolare del dicastero della Salute e l’Agenzia del farmaco hanno difeso anche in sede giudiziaria: presentando – e vincendo – il ricorso presentato al Tar contro la sospensiva urgente del protocollo individuato e strenuamente sostenuto. Ma che oggi, ricerca e dati ospedalieri su ricoveri e decessi sembrano smentire amaramente. Crolla la teoria ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) La convinzione dura e pura del Ministero della Salute è diventata quasi uno slogan:. Un gingle a cui ricerca, addetti ai lavori e studi sulla casistica, hanno opposto un contro-coro fatto di dubbi e recriminazioni. Alimentando sospetti crescenti, sempre più radicati, sulle linee guida che il ministroha continuato a dettare e rilanciare nell’ultimo anno e mezzo per combattere a casa i sintomi del-19. Una causa che il titolare del dicastero della Salute e l’Agenzia del farmaco hanno difeso anche in sede giudiziaria: presentando – e vincendo – il ricorso presentato al Tar contro la sospensiva urgente del protocollo individuato e strenuamente sostenuto. Ma che oggi, ricerca e dati ospedalieri su ricoveri e decessi sembrano smentire amaramente. Crolla la teoria ...

