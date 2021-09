Spartak Mosca, Rui Vitoria: «Così abbiamo battuto il Napoli» (Di giovedì 30 settembre 2021) Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Napoli Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Napoli. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Non è stato facile, abbiamo avuto difficoltà sin dall’inizio. Non è stato facile per tutti noi, per i calciatori e per l’allenatore gestire questa gara ma abbiamo acquisito sicurezza nel corso del match. Dopo il 20’ è cambiato lo spirito e abbiamo giocato con qualità. abbiamo mantenuto ambizione, convinzione e sono veramente felice per l’atteggiamento di questa squadra. Questa vittoria è per i nostri ragazzi e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Rui, allenatore dello, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro ilRui, allenatore dello, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Non è stato facile,avuto difficoltà sin dall’inizio. Non è stato facile per tutti noi, per i calciatori e per l’allenatore gestire questa gara maacquisito sicurezza nel corso del match. Dopo il 20’ è cambiato lo spirito egiocato con qualità.mantenuto ambizione, convinzione e sono veramente felice per l’atteggiamento di questa squadra. Questa vittoria è per i nostri ragazzi e ...

