Sparta Praga-Rangers Europa League | 30 settembre ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici 3 infortunati tra gli scozzesi | di più tra i cechi

Leggi su infobetting

(Di giovedì 30 settembre 2021) Circa dieci mesi fa losconfisse due volte il Celtic con l’identico punteggio di 4-1 sia in casa che in trasferta e dunque spera di ripetersi contro l’altra grande di Glasgow, ossia il, ma deve affrontare un percorso un po’ più in salita a causa dei molti infortuni, anche se la maggiori InfoBetting: Scommesse Sportive e