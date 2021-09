Spalletti: «Quando abbiamo raggiunto la parità numerica pensavo di sistemare la partita, ma non siamo stati bravi» (Diretta video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza dopo la sfida di Europa League contro lo Spartak «abbiamo cominciato molto bene poi ci siamo creati le chance da 2-0 mai concretizzate. Poi c’è stato il rosso a Mario Rui che ci ha creato grandi difficoltà, era da rosso. In dieci abbiamo fatto più fatica, siamo stati costretti ad abbassarci e quindi alla fine del primo tempo ho cambiato un po’ di situazioni per avere la possibilità di giocatori in grado di strappare e ribaltare l’azione. Su Manolas c’era un cartellino rosso che è mancato. abbiamo perso un po’ d’ordine e loro usavano gli esterni sui quali arrivavamo lunghi» «Quando abbiamo raggiunto la parità ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Lucianoin conferenza dopo la sfida di Europa League contro lo Spartak «cominciato molto bene poi cicreati le chance da 2-0 mai concretizzate. Poi c’è stato il rosso a Mario Rui che ci ha creato grandi difficoltà, era da rosso. In diecifatto più fatica,costretti ad abbassarci e quindi alla fine del primo tempo ho cambiato un po’ di situazioni per avere la possibilità di giocatori in grado di strappare e ribaltare l’azione. Su Manolas c’era un cartellino rosso che è mancato.perso un po’ d’ordine e loro usavano gli esterni sui quali arrivavamo lunghi» «la...

