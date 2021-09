Spalletti infuriato contro la panchina dello Spartak a fine partita | il gesto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti infuriato

CalcioNapoli24

Ovazione del Maradona per Insigne che comprende la scelta e abbraccia. Diversa invece la reazione contro l'arbitro della gara, con il capitano che si è letteralmentecon lui per ...Abisso sarà il quarto uomo, ed anche in questo caso la mente non può tornare a quel Fiorentina - Inter di due stagioni fa con Lucianoa fine partita per un rigore inesistente ...Meret 6 – Un solo intervento nel finale di primo tempo, poi osserva i compagni spazzare. Non può nulla sul gol di Promes né su quello di Ignatov. Incolpevole anche nel finale Di Lorenzo 7.5 – Parte a ...Walter Mazzarri era letteralmente furioso dopo la sconfitta rimediata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti.