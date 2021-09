Advertising

infoitsport : Spalletti guarda avanti: 'Ho pensato di ribaltarla, ma una gara si può perdere' - sportli26181512 : Spalletti guarda avanti: 'Ho pensato di ribaltarla, ma una gara si può perdere': Spalletti guarda avanti: 'Ho pensa… - Gazzetta_it : Spalletti guarda avanti: 'Ho pensato di ribaltarla, ma una gara si può perdere' #NapoliSpartak #EuropaLeague - ContropiedeA : Spalletti guarda torvo i suoi giocatori se rallentano e non affondano - Andrea_Lorenzon : @forza_lotta @milan_risorto Guarda conoscendo Spalletti non ne sarei così certo che giochi col piccoletto davanti potendo avere un toro... -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti guarda

Domenica alle ore 18.00 c'è Fiorentina - Napoli , altra gara delicatissima per il Napoli di. La classifica del Gruppo C di Europa League non sorride al Napoli ma Fabian Ruizal lato ...Dopo la sfuriata al termine di Napoli - Spartak Mosca, Lucianosembra aver ritrovato la calma e ci scherza su: "Sono solo andato a salutare l'allenatore avversario, perché ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo... Non è successo niente". Per la ...Invece abbiamo giocato in maniera confusionaria. Abbiamo sofferto un po', loro erano di più in area e hanno segnato il 2-1. Mi aspettavo di far meglio, magari anche di ribaltarla, invece non siamo sta ...Guarda gli highlights di Napoli-Spartak Mosca di Europa League, sbloccata dopo undici secondi dal gol di Elmas. Ma per gli azzurri la sfida si è messa in salita ...