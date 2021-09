Spalletti: “Fatta un po’ di confusione, senza avremmo potuto pareggiare. Lite nel finale? Vi spiego” (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta interna (2-3) contro lo Spartak Mosca. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulle tensioni del finale “Lite? Non è successo niente. Sono andato a salutare l’allenatore dello Spartak perchè ci ha preso un giro tutto il secondo tempo”. Sulla partita “Nel secondo tempo quando ti abbassi diventa una scalata lunga arrivarci, abbiamo sofferto. Poi ci siamo messi 5-3-1 e si soffriva meno. Poi pero in una situazione di questa abbiamo fatto partire i loro attaccanti e ci hanno fatto il 3-1. Poi quando hanno buttato fuori il loro uomo pensavo di poterla pareggiare. Invece abbiamo giocato in modo confusionario, abbiamo fatto confusione. Se fossimo stati più calmi probabilmente avremmo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta interna (2-3) contro lo Spartak Mosca. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulle tensioni del? Non è successo niente. Sono andato a salutare l’allenatore dello Spartak perchè ci ha preso un giro tutto il secondo tempo”. Sulla partita “Nel secondo tempo quando ti abbassi diventa una scalata lunga arrivarci, abbiamo sofferto. Poi ci siamo messi 5-3-1 e si soffriva meno. Poi pero in una situazione di questa abbiamo fatto partire i loro attaccanti e ci hanno fatto il 3-1. Poi quando hanno buttato fuori il loro uomo pensavo di poterla. Invece abbiamo giocato in modo confusionario, abbiamo fatto. Se fossimo stati più calmi probabilmente...

