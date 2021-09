Advertising

GerardLDonadoni : @vascoromeo @guagnano_paolo @jopela2 @catire701939 @RocioBasterra @cristob45 @MOCarballeira @Luison1901… - fisco24_info : Spagna: re a Barcellona, protesta degli indipendentisti: Domani quarto anniversario del referendum non autorizzato - giornaleradiofm : Approfondimenti: Spagna: re a Barcellona, protesta degli indipendentisti: (ANSA) - MADRID, 30 SET - Il re di Spagna… - iconanews : Spagna: re a Barcellona, protesta degli indipendentisti - edo_ruiz : RT @ChiniSontag: La Sagrada Familia in tutta la sua imponenza( Barcellona ,Spagna) Gaudi -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Barcellona

la Repubblica

Il re diFelipe VI si è recato oggi a, dove ha inaugurato il salone dell'automobile della città insieme al premier Pedro Sánchez. Come riportato dalle agenzie di stampa iberiche, ad ...Luis Enrique, il cui contratto con lascade nel dicembre 2022, è stato l'ultimo tecnico a vincere la Champions League con ilnel 2015 in finale sulla Juventus.È iniziato oggi in Spagna uno sciopero convocato dal principale sindacato dei macchinisti di treni (Semaf): nel corso della giornata, riportano i media locali, si sono registrati disagi in particolare ...Il re di Spagna Felipe VI si è recato oggi a Barcellona, dove ha inaugurato il salone dell'automobile della città insieme al premier Pedro Sánchez. (ANSA) ...