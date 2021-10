Sospensione politica del giudice Bitar. Insorgono i familiari delle vittime (Di giovedì 30 settembre 2021) «Non ci ucciderete per la seconda volta» grida uno degli striscioni che i manifestanti hanno srotolato davanti al palazzo di giustizia sotto il controllo di un massiccio schieramento di polizia. Sono in circa 200 i familiari delle vittime dell’esplosione al porto e chiedono che al giudice Tareq Bitar non tocchi la sorte del suo predecessore Fadi Sawwan, rimosso a febbraio perché ritenuto coinvolto emotivamente in quanto casa sua era in uno dei quartieri più colpiti. LUNEDÌ Bitar È STATO SOSPESO … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 settembre 2021) «Non ci ucciderete per la seconda volta» grida uno degli striscioni che i manifestanti hanno srotolato davanti al palazzo di giustizia sotto il controllo di un massiccio schieramento di polizia. Sono in circa 200 idell’esplosione al porto e chiedono che alTareqnon tocchi la sorte del suo predecessore Fadi Sawwan, rimosso a febbraio perché ritenuto coinvolto emotivamente in quanto casa sua era in uno dei quartieri più colpiti. LUNEDÌÈ STATO SOSPESO … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

