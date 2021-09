Sorpresa per Jessica Morlacchi: il suo fidanzato si presenta a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 30 settembre 2021) Per qualche anno Jessica Morlacchi ci ha fatto ridere tanto con il suo desiderio di avere un fidanzato che non arrivava mai, sempre pronta a corteggiare il più bello del momento. A Oggi è un altro giorno per lei, o meglio per il suo pubblico, una bella Sorpresa, il suo fidanzato in diretta accanto a lei, sul divano che la cantante occupa spesso. Anche in questa edizione di Oggi è un altro giorno Jessica Morlacchi è nel cast, protagonista sempre molto apprezzata, continua a farci ridere ma soprattutto emoziona quando canta qualunque cosa. Jessica sapeva che Oggi il suo fidanzato sarebbe entrato in studio per le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Per qualche annoci ha fatto ridere tanto con il suo desiderio di avere unche non arrivava mai, sempre pronta a corteggiare il più bello del momento. Aè unper lei, o meglio per il suo pubblico, una bella, il suoin diretta accanto a lei, sul divano che la cantante occupa spesso. Anche in questa edizione diè unè nel cast, protagonista sempre molto apprezzata, continua a farci ridere ma soprattutto emoziona quando canta qualunque cosa.sapeva cheil suosarebbe entrato in studio per le ...

Sorpresa per Jessica Morlacchi: il suo fidanzato si presenta a Oggi è un altro giorno

