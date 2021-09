Sony potrebbe puntare a creare giochi horror più immersivi e coinvolgenti (Di giovedì 30 settembre 2021) Sony ha recentemente depositato un brevetto che potrebbe mirare a creare esperienze di gioco horror più coinvolgenti. La formulazione del brevetto offre una vasta gamma di applicazioni, ma i giochi horror sembrano essere il suo obiettivo principale. Il genere horror ha avuto alcune gemme nel 2021, ma Sony crede di poter spingere ancora di più. Il brevetto afferma che per alterare l'ambiente di un giocatore, i giochi richiedono input specifici come la pressione di un pulsante. Se un gioco non richiede un input, il gioco costringe i giocatori a una sequenza script su cui hanno poco o nessun controllo. Sony sta cercando di risolvere questo problema. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021)ha recentemente depositato un brevetto chemirare aesperienze di giocopiù. La formulazione del brevetto offre una vasta gamma di applicazioni, ma isembrano essere il suo obiettivo principale. Il genereha avuto alcune gemme nel 2021, macrede di poter spingere ancora di più. Il brevetto afferma che per alterare l'ambiente di un giocatore, irichiedono input specifici come la pressione di un pulsante. Se un gioco non richiede un input, il gioco costringe i giocatori a una sequenza script su cui hanno poco o nessun controllo.sta cercando di risolvere questo problema. Leggi altro...

