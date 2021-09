Sony e Bluepoint | l’acquisizione del team è ufficiale

(Di giovedì 30 settembre 2021)è appena entrata a far parte di, con un’acquisizione che si rumoreggiava già da tempo e che attendeva solo notizie di conferma ufficialie Playstation saranno finalmente unite dal sacro vincolo delle acquisizioni di case di sviluppo videoludiche effettuate da. Questo è ciò che viene confermato all’interno di un post sul blogPlaystation, e confermato dallo stesso Presidente diGames Marco Thrush in un comunicato. Le parole di Thrush suldida parte diThrush si dice molto eccitato alla nuova avventura che aspetteràinsieme a, e definisce il futuro che desidera portare ai videogiocatori attraverso le sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Sony Bluepoint

ha appena annunciato un nuovo team che entra a far parte della famiglia Playstation Studios : si tratta diGames , team specializzato nei remake di titoli di punta, con ultimo, in ...Con l'aggiunta di Housemarque eGames, i PlayStation Studios hanno guadagnato ancora più ricchezza e varietà di produzioni. Parliamo di due team perfetti per la visione che hadel ...Nel giorno in cui hanno annunciato di essere entrati in PlayStation, i ragazzi di Bluepoint hanno anche svelato i primi dettagli sul prossimo gioco.