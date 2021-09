Sony acquisisce Bluepoint Games

(Di giovedì 30 settembre 2021)Interactive Entertainment (“SIE”) è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di, uno dei principali partner di lunga data di SIE, con una storia di sviluppo di remaster e remake acclamati dalla critica per le console PlayStation®. Con una relazione che dura da oltre 15 anni, l’esperienza dinella costruzione di mondi di alta qualità e nella creazione di personaggi aiuterà nello sviluppo delle future IP dei PlayStation Studios. Con ciascuno dei propri progetti,ha continuato ad alzare l’asticella della componente grafica e del gameplay su console, sviluppando alcune delle remaster e dei remake di maggiore qualità del settore. L’uscita più recente di, il remake per PS5™ di Demon’s Souls, è stato ...

Sony Interactive Entertainment ("SIE") è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Bluepoint® Games, uno dei ...Finalmente è ufficiale, Bluepoint Games è entrata a far parte della famiglia playstation studios! Ce lo fa sapere Hermen Hulst, capo dei worldwide studios con ...