Sonia Bruganelli posta una foto sui social in compagnia di un uomo e il web chiede: “Adriana Volpe avrà da ridire anche su questa foto?” (Di giovedì 30 settembre 2021) Sonia Bruganelli , la moglie di Paolo Bonolis ha una personalità molto forte e carattere da vendere e, come tutte le persone fortemente carismatiche, o è molto amata o è molto odiata. E così se sul web trova tantissimi detrattori ha anche altrettanti sostenitori che l’ammirano per la sua brillante intelligenza e per la sua forte presenza di spirito. Sonia Bruganelli è sempre molto attiva sui social e, se recentemente la foto con Giancarlo Magalli con la didascalia certamente di dubbia interpretazione (se a caso pungente nei confronti della Volpe o meno) ha fatto tanto parlare, ora la Bruganelli ha postato un’altra foto sempre in compagnia, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021), la moglie di Paolo Bonolis ha una personalità molto forte e carattere da vendere e, come tutte le persone fortemente carismatiche, o è molto amata o è molto odiata. E così se sul web trova tantissimi detrattori haaltrettanti sostenitori che l’ammirano per la sua brillante intelligenza e per la sua forte presenza di spirito.è sempre molto attiva suie, se recentemente lacon Giancarlo Magalli con la didascalia certamente di dubbia interpretazione (se a caso pungente nei confronti dellao meno) ha fatto tanto parlare, ora lahato un’altrasempre in, ...

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - blogtivvu : Clarissa e Ainett attaccano Sonia Bruganelli: “Se difende Soleil il GF Vip accetta il razzismo” - ashelylove22 : RT @dayanequeen1: SONIA BRUGANELLI CONFIDO IN TE OGNI PUNTATA MA DOMANI SALVA DINUOVO LA NOSTRA SOLEIL COSÌ ROSICHERANNO TUTTI IN QUELLA CA… - bearbops : RT @dayanequeen1: SONIA BRUGANELLI CONFIDO IN TE OGNI PUNTATA MA DOMANI SALVA DINUOVO LA NOSTRA SOLEIL COSÌ ROSICHERANNO TUTTI IN QUELLA CA… - dayanequeen1 : SONIA BRUGANELLI CONFIDO IN TE OGNI PUNTATA MA DOMANI SALVA DINUOVO LA NOSTRA SOLEIL COSÌ ROSICHERANNO TUTTI IN QUELLA CASA #gfvip -