Sondaggi politici | il 67% degli italiani ha un’opinione favorevole della Ue

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 30 settembre 2021) Pew Research è tra i pochi istituti diche si occupa di temi globali, intervistando cittadini di decine di nazioni differenti. E pochi mesi fa si è occupato come ogni annopopolarità dell’Unione Europea. Che appare in crescita nel Continente e nel mondo. Sono gli svedesi i più europeisti. Il 74% di essi ha fiducia nell’Unione. Seguono con il 72% gli spagnoli, con il 70% gli olandesi. Glicon il 67% mostrano maggiore apprezzamento di tedeschi e francesi e per la prima volta dopo tanto tempo anche piùmedia, che è del 65%. Che sia l’effetto del Recovery Fund? Una maggioranza, del 56% in Europa e del 55% in Italia, ha un giudizio positivo anchegestione del Covid. Anche tra i popoli extra-europei tra ...