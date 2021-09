Sondaggi Euromedia | obbligo Green Pass | cosa ne pensano gli italiani

(Di giovedì 30 settembre 2021) . Dal 15 ottobre in Italia sarà obbligatorio esibire ilper poter accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Secondo gli ultimipolitici realizzati daResearch, la decisione presa dal governo incontra il favore di quasi un italiano su due mentre solo il 15,2% non lo estenderebbe alle altre categorie oltre a personale sanitario e scolastico. A volere l’estensione del certificato verde per tutti sono soprattutto coloro che si sono già vaccinati (57,9%) o chi ha intenzione di farlo (41,4%). Il 35,3% delle persone indecise ma propense a vaccinarsi afferma che estenderebbe ila coloro che lavorano in ambienti dove è obbligatorio esibirlo per accedervi mentre il 75,2% dei non vaccinati e il 62,7% di coloro indecisi e non ...

Advertising

AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiEuromediaResearch Ultimi Sondaggi politici di oggi 27 settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Euromedia

...il primo sondaggio dopo la vittoria alle primarie di Lo Russo è stato realizzato da... Elezioni amministrative Torino 2021: orari, candidati e... come si vota: fac - simile scheda e legge elettorale ISono diversi iin vista ... Sondaggio 29 giugno Altro sondaggio a Napoli è quello realizzato daResearch, che invece ...ROMA (ITALPRESS) – Per l’89,9% degli italiani le fake news costituiscono un pericolo serio in quanto ritenute in grado di condizionare le opinioni delle persone, soprattutto in momenti particolarmente ...ROMA (ITALPRESS) – Per l’89,9% degli italiani le fake news costituiscono un pericolo serio in quanto ritenute in grado di condizionare le opinioni delle persone, soprattutto in momenti particolarmente ...