Solo Draghi e Bonomi hanno un’agenda | gli altri piantano bandiere e bandierine

Nei paesi anglosassoni i politologi usano distinguere, in relazione alla parola "politica", fra politics e policy. Come molti sanno, la politics è la politica corrente, quella del giorno per giorno fatta di dichiarazioni, di prese di posizione destinate ad essere smentite il giorno dopo eccetera. La policy e le policies sono invece le politiche pubbliche concrete. Nella maggior parte degli altri paesi europei, il confronto si sviluppa soprattutto sulle policies, sui contenuti delle politiche pubbliche concrete, sulle proposte di contenuto nelle diverse forze politiche e, sia gli stessi esponenti politici che la stampa, tendono a dedicare più spazio alle policies che alla politics. In Italia, invece, tanto più da quando si sono affermate tra alcune classi politiche forme di populismo e di dilettantismo o una miscela di essi, il confronto purtroppo è quasi esclusivamente ...

