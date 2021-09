Sollevamento pesi, Cristiano Ficco trionfa a Rovaniemi ed è il nuovo campione europeo juniores nei -89 kg! (Di giovedì 30 settembre 2021) Settimana sempre più trionfale per l’Italia a Rovaniemi, in occasione dei Campionati Europei Under 23 e juniores di Sollevamento pesi 2021. Quest’oggi il grande protagonista in chiave azzurra è stato Cristiano Ficco, già campione Olimpico Giovanile a Buenos Aires 2018, capace di trionfare tra gli juniores nella categoria fino a 89 kg. Il friulano classe 2001 ha fatto la differenza nella prima parte di gara, aggiudicandosi la medaglia d’oro di specialità con 158 kg all’ultimo tentativo di strappo (dopo aver alzato 153 kg in prima prova e fallito i 157 kg in seconda) con una sola lunghezza di vantaggio sul russo Moguchev. Ficco si è poi difeso egregiamente nell’esercizio di slancio, portando a casa un ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Settimana sempre piùle per l’Italia a, in occasione dei Campionati Europei Under 23 edi2021. Quest’oggi il grande protagonista in chiave azzurra è stato, giàOlimpico Giovanile a Buenos Aires 2018, capace dire tra glinella categoria fino a 89 kg. Il friulano classe 2001 ha fatto la differenza nella prima parte di gara, aggiudicandosi la medaglia d’oro di specialità con 158 kg all’ultimo tentativo di strappo (dopo aver alzato 153 kg in prima prova e fallito i 157 kg in seconda) con una sola lunghezza di vantaggio sul russo Moguchev.si è poi difeso egregiamente nell’esercizio di slancio, portando a casa un ...

