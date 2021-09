Soleil piange dopo l’accusa di razzismo. Ainett: “non gliela faccio passare” (Di giovedì 30 settembre 2021) Soleil Sorge tra le lacrime dopo le accuse di razzismo vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge piange e vuole abbandonare la casa. A parlare con lei ci sono questo pomeriggio Manila e Jo Squillo. “Queste parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui, Soleil. Questa parola ‘scimmia’ è stata usata contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli”. Solei ha replicato negando l’intenzione di ferire le coinquiline: “Io sono cresciuta a Los Angeles, per me il razzismo non esiste nella mia vita, eh! Il dare delle scimmie è perché urlavano, wow! Ma come si permettono? A me viene da piangere, ho vissuto ovunque. Erano in cinque ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 settembre 2021)Sorge tra le lacrimele accuse divuole abbandonare la casa del Grande Fratello VipSorgee vuole abbandonare la casa. A parlare con lei ci sono questo pomeriggio Manila e Jo Squillo. “Queste parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui,. Questa parola ‘scimmia’ è stata usata contro, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli”. Solei ha replicato negando l’intenzione di ferire le coinquiline: “Io sono cresciuta a Los Angeles, per me ilnon esiste nella mia vita, eh! Il dare delle scimmie è perché urlavano, wow! Ma come si permettono? A me viene dare, ho vissuto ovunque. Erano in cinque ...

rosamurro22 : In realtà non mi aspettavo che le donne arrivassero a mettersi tutte contro soleil.. però c'è anche da dire che so… - NinaDobrevmyon1 : RT @chebarbache_noi: Ainnet piange perchè c'è rimasta male che Soleil ha ben argomentato a cosa si riferiva con Scimmia.. anche se nn ce n'… - chebarbache_noi : Ainnet piange perchè c'è rimasta male che Soleil ha ben argomentato a cosa si riferiva con Scimmia.. anche se nn ce… - Giulia97_u : RT @Urania42429753: La cosa che mi fa davvero ribrezzo. Se piange qualcun altro si abbraccia. Soleil perché a prescindere è stronza, finge.… - Giorgina_25 : Ainett che piange.. Si sta superando il limite, non potete NON dirmi che TUTTI stanno ESAGERANDO FALSI E IPOCRITI… -