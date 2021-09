Soleil e Ainett litigano per colpa di Alex Belli: “Non mi fare la morale” (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip 6 gli animi si stanno surriscaldando. Accade tutto nella serata di ieri, in seguito allo scontro tra Alex Belli e Samy Youssef. Dopo le urla degli altri inquilini, Soleil Sorge invita tutti ad abbassare la voce. Il suggerimento, se così si può chiamare, non viene però raccolto da Ainett Stephens, che contrattacca dicendo che anche Alex (amico di Soleil) stava urlando e non soltanto il gruppo vicino a Samy (di cui lei fa parte). L’ex fidanzata di Luca Onestini non si è fatta pregare due volte, scagliandosi contro gli altri concorrenti che stavano urlando definendoli “scimmie“. Ainett, che nell’occasione ha confermato di avere carattere da vendere e di saper tenere testa alla prima donna della Casa, si è scagliata a muso ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip 6 gli animi si stanno surriscaldando. Accade tutto nella serata di ieri, in seguito allo scontro trae Samy Youssef. Dopo le urla degli altri inquilini,Sorge invita tutti ad abbassare la voce. Il suggerimento, se così si può chiamare, non viene però raccolto daStephens, che contrattacca dicendo che anche(amico di) stava urlando e non soltanto il gruppo vicino a Samy (di cui lei fa parte). L’ex fidanzata di Luca Onestini non si è fatta pregare due volte, scagliandosi contro gli altri concorrenti che stavano urlando definendoli “scimmie“., che nell’occasione ha confermato di avere carattere da vendere e di saper tenere testa alla prima donna della Casa, si è scagliata a muso ...

davidemaggio : Credo mi conosciate: le polemiche che hanno fondamenta nell'imperante eccesso di politicamente corretto non mi appa… - Emma86011792 : @RamaT89 Lo sta spiegando a Katia... Un po' saccente, un po' troppo però per alcune cose che pensa le condivido, so… - morena85187243 : Sentì un po’ ainett tu che accusi tanto soleil di dire se era stolker lo doveva denunciare e tu con goria che se no… - tuttopuntotv : Soleil e Ainett litigano per colpa di Alex Belli: “Non mi fare la morale” #GFVip6 #GFVip - Chattareal1 : RT @mylonelystories: 'TIGRE CONTRO TIGRE. METTIAMO I PIEDI PER TERRA, QUA SIAMO TUTTI UGUALI.' AINETT UNA DELLE POCHE AD AVERE LE PALLE DI… -