Soldi & partiti: così gli iscritti salvano dal profondo rosso (Di giovedì 30 settembre 2021) Analizzando i bilanci delle forze parlamentari si può ricavare, con buona approssimazione, il numero di chi vi milita. E questa «consistenza» è ormai un ossigeno imprescindibile nella crisi odierna della politica. Per esserci o scomparire. Per una tessera del Pd a Roma 60 euro. Nel 2019 l'allora segretario Nicola Zingaretti lo definì «uno sforzo straordinario» per «un partito con le mani pulite». Una giustificazione per il raddoppio del costo di iscrizione ai dem, un salasso per i militanti della capitale. «Potremo mantenere aperti i circoli e iniziare ad affrontare il debito» ammise il tesoriere romano Claudio Mancini. Eccoci così catapultati nel favoloso mondo del tesseramento, sempre più in declino, che serve a dare un minimo di ossigeno alle casse dei partiti. Dopo quell'anno, il Pd di Roma si è ravveduto, portando il costo della tessera a 40 ...

