Social e teenager: alla fine Facebook riferirà in Senato per le accuse a Instagram (Di giovedì 30 settembre 2021) L'epilogo della vicenda che ha visto coinvolti il Wall Street Journal e Facebook in un botta e risposta che dura ormai da un mese è arrivato: Facebook si presenterà giovedì in Senato per parlare dell'impatti di Instagram e dei Social network sui teenager. Grazie ai documenti pubblicati dal quotidiano, quindi, il colosso si presenterà in udienza per rendere conto, in particolare, degli effetti dei suoi prodotti sulla salute mentale degli adolescenti. Delle varie rivelazioni fatte – dai reati ignorati allo sfruttare rabbia e indignazione legati alla disinformazione -, quella di maggiore impatto è stata la comprensione dell'impatto negativo di Instagram sulle giovani adolescenti in particolare.

