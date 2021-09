Silvio Berlusconi pronto a tornare in campo, stoccata agli alleati: “Salvini o Meloni premier? Non scherziamo” (Di giovedì 30 settembre 2021) Spente le sue 85 candeline, Silvio Berlusconi si dice pronto a tornare in campo e a farlo da numero 1, ripristinando quella che, a suo dire, ora sarebbe una grave carenza nell’arena politica nazionale: la figura di un leader. L’ex premier ha annunciato di riprendere il lavoro a Roma e ha parlato anche dei futuri scenari per il centrodestra, allontanando categoricamente l’ipotesi di vedere uno dei suoi alleati, Matteo Salvini o Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. Silvio Berlusconi pronto a tornare in campo: “Mancano i leader“ “Sto molto bene e sono pronto a tornare in campo. Ce n’è bisogno, con ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Spente le sue 85 candeline,si diceine a farlo da numero 1, ripristinando quella che, a suo dire, ora sarebbe una grave carenza nell’arena politica nazionale: la figura di un leader. L’exha annunciato di riprendere il lavoro a Roma e ha parlato anche dei futuri scenari per il centrodestra, allontanando categoricamente l’ipotesi di vedere uno dei suoi, Matteoo Giorgia, a Palazzo Chigi.in: “Mancano i leader“ “Sto molto bene e sonoin. Ce n’è bisogno, con ...

