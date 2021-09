“Siamo Qui” è il nuovo album dei Keepalata (Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo Qui” è il primo album ufficiale del collettivo Keepalata disponile da martedì 28 settembre in tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Aldebaran Records. Brigante, Cario M, DonGocò e Libberà, questi i nomi dei componenti della formazione calabrese, nonostante siano in attività da circa vent’anni con i rispettivi progetti soliti e varie attività come Keepalata, pubblicano per la prima volta un full lengh ufficiale di tredici tracce e una bonus track (disponibile solo per la release digitale). Questo disco, quasi interamente composto, prodotto e arrangiato da Libberà, è una mappa dei territori esplorati nei viaggi artistici ed umani dei singoli componenti. Sia i testi che le produzioni, infatti, spaziano arrivando a toccare poli opposti: dalla cronaca contemporanea alle riflessioni esistenziali, dal ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) “Qui” è il primoufficiale del collettivodisponile da martedì 28 settembre in tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Aldebaran Records. Brigante, Cario M, DonGocò e Libberà, questi i nomi dei componenti della formazione calabrese, nonostante siano in attività da circa vent’anni con i rispettivi progetti soliti e varie attività come, pubblicano per la prima volta un full lengh ufficiale di tredici tracce e una bonus track (disponibile solo per la release digitale). Questo disco, quasi interamente composto, prodotto e arrangiato da Libberà, è una mappa dei territori esplorati nei viaggi artistici ed umani dei singoli componenti. Sia i testi che le produzioni, infatti, spaziano arrivando a toccare poli opposti: dalla cronaca contemporanea alle riflessioni esistenziali, dal ...

Advertising

virginiaraggi : .@matteosalvinimi continua a chiacchierare e farti vedere in periferia solo in campagna elettorale. I romani non si… - Mov5Stelle : Contribuisci anche tu al nuovo corso del Movimento, diventa parte attiva di questa grande comunità che vuole cambia… - Patty_LAbbate : Iscrivetevi al nuovo @Mov5Stelle e lottate insieme a noi. Iscriviti qui ?? - Anaid703 : RT @Deabendata4: 'Siamo molto felici, complici e innamorati. È una fase cruciale per il lavoro e ci stiamo supportando l'uno con l'altra. C… - KhadirMbengue : RT @90ordnasselA: Siamo all’elogio del catenaccio oggi su tutti i giornali. L’anno scorso era una vergogna, adesso è tutto meraviglioso. Em… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo Qui George Clooney, un milione di dollari a 14 amici: 'Perché devo aspettare di morire?' Quindi, è davvero importante per me che mentre siamo ancora tutti qui insieme, io ricambiassi. Aprite tutti le valigie'. Gerber ha rivelato che tutti gli amici sono rimasti scioccati dopo aver visto ...

Sisal punta su Gender equality, Ambiente e Innovazione ... zero Giocatori problematici, zero Gender pay gap e zero Emissioni nette da qui al 2030'. In ... Anche quest anno siamo particolarmente impegnati nel sostenere le start - up e, nell ambito della quinta ...

Sharon Stone: «Siamo qui per amarci» Vanity Fair Italia Reddito di cittadinanza, a Mantova maxi operazione dei carabinieri incastra 234 «furbetti» Alcuni possedevano immobili, altri auto e moto, altri lavoravano in nero: avrebbero dichiarato il falso omettendo di denunciare le cause ostative alla concessione dei benefici economici.

Calcio: Lotito, ‘come mai sono qui? C’è il Consiglio federale mi sembra’ Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Come mai sono qui in Figc? Mi sembra ci sia il Consiglio federale”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito entrando nella sede della Federcalcio in Via Alleg ...

Quindi, è davvero importante per me che mentreancora tuttiinsieme, io ricambiassi. Aprite tutti le valigie'. Gerber ha rivelato che tutti gli amici sono rimasti scioccati dopo aver visto ...... zero Giocatori problematici, zero Gender pay gap e zero Emissioni nette daal 2030'. In ... Anche quest annoparticolarmente impegnati nel sostenere le start - up e, nell ambito della quinta ...Alcuni possedevano immobili, altri auto e moto, altri lavoravano in nero: avrebbero dichiarato il falso omettendo di denunciare le cause ostative alla concessione dei benefici economici.Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Come mai sono qui in Figc? Mi sembra ci sia il Consiglio federale”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito entrando nella sede della Federcalcio in Via Alleg ...