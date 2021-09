Si complica l’esonero | 20 milioni per Andrea Pirlo!

Leggi su rompipallone

In casa Barcellona sono ore calde. La decisione circa un possibile esonero di Ronald Koeman verrà presa a breve, ma nel frattempo c'è una nuova indiscrezione che rischia dire tutto. Pirlo, Barcellona, Koeman Per la successione si pensa aPirlo Il Barcellona per esonerare Ronald Koeman dovrebbe pagare al tecnico olandese una penale da 20di euro. Intanto Laporta avrebbe individuato inPirlo il degno sostituto anche se per ora è tutto in stand-by a causa della grana relativa alla penale.