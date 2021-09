Si assentavano durante l' orario di lavoro | 15 condanne per i ' furbetti del cartellino'

Ultime Notizie dalla rete : assentavano durante

leggo.it

... che ha coinvolto i cosiddetti 'furbetti del cartellino' a Sanremo, accusati dell'infedele timbratura del cartellino e di essersi assentati senza giustificazionel'orario di lavoro. Leggi ...Le situazioni sono diverse caso per caso, ci sono alcuni che siper ore mentre altri per pochi minuti. Per fare il punto della situazione i rappresentanti dei lavoratori, l'...Ripetute defezioni in aula, numero legale a lungo in bilico Della Puppa critico sull’andamento della seduta consiliare ...