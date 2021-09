Sheriff, la favola Real del paese che non c'è (Di giovedì 30 settembre 2021) La squadra che ha battuto i Galacticos proviene dalla Trasnistria, che non è riconosciuta dall'Onu: e pesca dalla serie D brasiliana di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) La squadra che ha battuto i Galacticos proviene dalla Trasnistria, che non è riconosciuta dall'Onu: e pesca dalla serie D brasiliana di PAOLO FRANCI

Advertising

BenedettoLig : Una squadra di operai batte i calciatori più pagati al mondo. - scrotex_ : Magari finiamola con la favola della squadretta che dai margini del calcio va a vincere al Bernabeu, di Davide cont… - gabb_gabbiano : @salines_simone Mi risulta che non sia proprio una favola lo Sheriff...almeno come proprietà - infoitsport : Lo Sheriff è una favola calcistica ma è un incubo per i moldavi - ilNapolista - MicheleTossani : RT @simonesalvador: Gran bel pezzo. 'Sheriff Tiraspol, la 'non favola' della Transnistria che domina il girone di Inter e Real Madrid'. h… -