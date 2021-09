sfida Mondiale. Quartararo: 'Voglio il massimo'. Bagnaia: 'Ducati veloce' (Di giovedì 30 settembre 2021) Il duello riparte dal Texas, con una distanza importante, 48 punti, ma non incolmabile. Il leader del Mondiale MotoGP, Fabio Quartararo, strizza l'occhio ad Austin, mentre il suo primo inseguitore, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 settembre 2021) Il duello riparte dal Texas, con una distanza importante, 48 punti, ma non incolmabile. Il leader delMotoGP, Fabio, strizza l'occhio ad Austin, mentre il suo primo inseguitore, ...

Advertising

Gazzetta_it : MotoGP, è sfida Mondiale. Quartararo: 'Voglio il massimo'. Bagnaia: 'Ducati veloce' - LIEwhiteAltair : RT @trentinovolley: ??????| MONDIALE UNDER 21 ? La sfida #ItaliaBelgio a #Cagliari, che ha chiuso la seconda fase, ha sorriso all'azzurro #Mic… - sysint71 : RT @trentinovolley: ??????| MONDIALE UNDER 21 ? La sfida #ItaliaBelgio a #Cagliari, che ha chiuso la seconda fase, ha sorriso all'azzurro #Mic… - Voleimataro : RT @LegaVolleyFem: ???????? FINALE MONDIALE UNDER 18!!! ?? Le #Azzurre di #Mencarelli superano in semifinale anche gli Stati Uniti 3-0 e raggiun… - bellajbower : RT @trentinovolley: ??????| MONDIALE UNDER 21 ? La sfida #ItaliaBelgio a #Cagliari, che ha chiuso la seconda fase, ha sorriso all'azzurro #Mic… -