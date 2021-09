Servizio idrico, Mastella inaugura nuovo cantiere in contrada Roseto (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due distinti interventi per la posa in opera di altrettante condotte (di 300 metri e un chilometro) idriche sono state avviate stamani in contrada Roseto. I lavori, che dureranno 120 giorni, rientrano nel programma dei nuovi servizi pubblici per le contrade cittadine. A presenziare alla posa in opera delle condotte è stato il Sindaco Clemente Mastella, insieme all’assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e il presidente di Gesesa Domenico Russo. Quest’ultimo ha spiegato: “E’ il terzo avvio dei lavori in questo mese. Sono particolarmente felice“. “Le contrade – ha invece spiegato Mastella – sono state abbandonate per anni. La pandemia ha frenato anche noi. L’importante è essere arrivato anche qui”. A margine dell’apertura del cantiere dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due distinti interventi per la posa in opera di altrettante condotte (di 300 metri e un chilometro) idriche sono state avviate stamani in. I lavori, che dureranno 120 giorni, rientrano nel programma dei nuovi servizi pubblici per le contrade cittadine. A presenziare alla posa in opera delle condotte è stato il Sindaco Clemente, insieme all’assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e il presidente di Gesesa Domenico Russo. Quest’ultimo ha spiegato: “E’ il terzo avvio dei lavori in questo mese. Sono particolarmente felice“. “Le contrade – ha invece spiegato– sono state abbandonate per anni. La pandemia ha frenato anche noi. L’importante è essere arrivato anche qui”. A margine dell’apertura deldei ...

