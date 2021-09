Serie C | la Turris sbanca Catania Pari Avellino - Catanzaro

(Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Due le gare in programma oggi per il Girone C diC. Nel pomeriggio laha vinto 4 - 3 in casa del: successo che porta i campani a quota 10 punti, sesta posizione assieme ...

ROMA - Due le gare in programma oggi per il Girone C diC. Nel pomeriggio laha vinto 4 - 3 in casa del Catania: successo che porta i campani a quota 10 punti, sesta posizione assieme alla Juve Stabia. Restano ancora nelle retrovie i ...RisultatiC, classifica/ Colpo dellaa Catania! Diretta gol live score FINE PRIMO TEMPO Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Avellino e Catanzaro sono da poco ...TORINO - Posticipi del Girone C di Serie C in campo oggi. In serata, termina a reti inviolate al Partenio tra Avellino e Catanzaro. Entrambe le squadre, già appaiate in classifica alla vigilia, salgon ...La Puglia comanda la classifica del Girone C di Serie C dopo sei giornate. Sono infatti quattro le squadre pugliesi nei primi cinque posti con il Bari.