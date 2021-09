Serie C 2021/2022, spettacolo al Massimino: il Catania lotta in dieci uomini, ma la Turris porta a casa i tre punti (Di giovedì 30 settembre 2021) spettacolo ed emozioni nel match valido per la sesta giornata della Serie C 2021/2022 tra Catania e Turris (3-4). I padroni di casa vanno in vantaggio dopo sei minuti con Moro, ma Giannone pareggia e gli ospiti chiudono il primo tempo sull’1-2 con un gol di Leonetti. Nella seconda frazione la Turris allunga ancora con Santaniello, Moro accorcia le distanze con un calcio di rigore ma Esposito trova il nuovo doppio vantaggio. Negli ultimi dieci minuti Biondi firma il 3-4 e il Catania sfiora il pareggio nel corso del recupero, ma a conquistare i tre punti sono gli uomini di Caneo. LA PARTITA – Allo stadio Massimino di Catania subito grandi ritmi nei primi ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)ed emozioni nel match valido per la sesta giornata dellatra(3-4). I padroni divanno in vantaggio dopo sei minuti con Moro, ma Giannone pareggia e gli ospiti chiudono il primo tempo sull’1-2 con un gol di Leonetti. Nella seconda frazione laallunga ancora con Santaniello, Moro accorcia le distanze con un calcio di rigore ma Esposito trova il nuovo doppio vantaggio. Negli ultimiminuti Biondi firma il 3-4 e ilsfiora il pareggio nel corso del recupero, ma a conquistare i tresono glidi Caneo. LA PARTITA – Allo stadiodisubito grandi ritmi nei primi ...

