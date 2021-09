(Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Due le gare in programma oggi per il Girone C di Serie C. Nel pomeriggio laha vinto 4 - 3 in casa del: successo che porta i campani a quota 10 punti, sesta posizione assieme ...

Advertising

sportli26181512 : Sere C, la Turris sbanca Catania. Pari Avellino Catanzaro: Nei posticipi della 6ª giornata i rossazzurri crollano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sere Turris

ROMA - Due le gare in programma oggi per il Girone C di Serie C. Nel pomeriggio laha vinto 4 - 3 in casa del Catania: successo che porta i campani a quota 10 punti, sesta posizione assieme alla Juve Stabia. Restano ancora nelle retrovie i rossazzurri, a 4 punti in terzultima ...ROMA - Due le gare in programma oggi per il Girone C di Serie C. Nel pomeriggio laha vinto 4 - 3 in casa del Catania: successo che porta i campani a quota 10 punti, sesta posizione assieme alla Juve Stabia. Restano ancora nelle retrovie i rossazzurri, a 4 punti in terzultima ...