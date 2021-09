(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – L’aveva promesso e l’ha fatto.non molla Napoli. Dopo le défaillance di Fratelli d’Italia e Lega, è suo il marchio di fabbrica, politicamente parlando, della candidatura di Catello Maresca a sindaco del capoluogo partenopeo. A differenza di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il Cav gioca la partita delle elezioni amministrative di domenica fino alla fine accanto all’ex pm della Dda. E oggi ha reso pubblica la lettera con cui invita tutti i napoletani a votare per lui. E passi che quest’ultimo abbia mandato in rete anche un video che punta solo sul suo voto personale, a prescindere da quello alle liste che lo sostengono. Mara Carfagna, la prima a puntare su Maresca politico oltre un anno fa, l’ha messa così: “Le amministrative non sono mai state un terreno di gioco favorevole per il centrodestra, ma ...

Advertising

anteprima24 : ** Sei napoletano? C'è #Posta per te. Mittente Silvio Berlusconi ** - gaetanobrescy : @melanynberry @bvstiadiSatana cioé ad esempio qua un meridionale bianco dovrebbe pensare a quando si sente dire 'co… - salidaparallela : @angy_angy67 Grazie n'sei Romana.N'te potrà mai usci bbene ???? E' come se io volessi parlare napoletano o veneto ?????? - ellebisi1 : A Gianmaria e dai su basta con questa Greta che diventi pesante tira fuori le palle caxxo sei napoletano #gfvip - MrSoul37734520 : @Napoletano_doc9 @MonsieurOpale Sei il maggiordomo delle frasi fatte. Cancellati tu e il napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sei napoletano

Interviene Gianni Sperti , acerrimo nemico del cavaliere, il quale trova fuori luogo e ... Il dibattito si è dunque acceso: Come mai mi hai chiamato seuscita con Graziano?"; domanda il ...A sentire questa frase però è stata Marika con la quale il singlesi sta frequentando ... In studio i due litigano e Gianni dichiara: 'Quando dici chequa per cercare la donna della tua ...Aveva sottratto i dati della carta di credito della vittima riuscendo a pagare mille euro in scommesse in un noto sito internet. I carabinieri, dopo ...NAPOLI - Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive il Ra ...