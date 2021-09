(Di giovedì 30 settembre 2021) Una militante ambientalista britannica ha vinto unalaper violazione dei suoi diritti umani, dopo aver scoperto che un suo ex fidanzato era unincaricato di spiarla. Kate Wilson, 41 anni, ha avuto una relazione appassionata fra il 2003 e il 2005 con un uomo che si presentava come Mark Stone. Ma nel 2010 ha scoperto che l’uomo era in realtà Mark Kennedy, sposato,dell’unità di intelligence delladell’Npiou. Kennedy, che si è dimesso nel 2010, ha avuto relazioni sessuali con ben dieci donne durante il suo incarico di spionaggio fra i militanti ambientalisti. Lametropolitana (Met) e quella nazionale (Npcc) hanno ammesso in tribunale la violazione dei diritti della ...

italiaserait : Sedotta da agente sotto copertura, attivista vince causa contro polizia - fisco24_info : Sedotta da agente sotto copertura, attivista vince causa contro polizia: Un'ambientalista britannica ha vinto la ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sedotta agente

Adnkronos

...la cui morte tormenta Bond per tutta la durata del film) arrestando l'uomo che l'avevae ... finire di raccontarci quali eventi portano unspavaldo appena promosso doppio zero a diventare ...Dopo avere fermato il piano del criminale, Bond lo interroga, scoprendo che Quantum è anche responsabile della morte di Vesper, ingannata da undell'organizzazione, che dopo averla...Ana de Armas in Louis Vuitton Karwai Tang Louis Vuitton Gregoire VIEILLE Louis Vuitton Gregoire VIEILLE. Per il 25esimo film su James Bond - in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 30 settem ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa. Dopo una lunga, interminabile attesa anche No Time to Die arriva finalmente nei cinema italiani. Sembrava che la pandemi ...