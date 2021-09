Secondo una ricerca del Cnr, nel 2019 le sceneggiatrici erano appena il 14,6 per cento. E alla Mostra di Venezia - dei 15 film italiani della selezione ufficiale - le sceneggiatrici erano quattro. Ma le protagoniste del cinema italiano non si scoraggiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Si può partire da una citazione autorevole: «Per un grande film servono tre cose: una bella sceneggiatura, una bella sceneggiatura e una bella sceneggiatura» (copyright Alfred Hitchcock). O da una pop: «Bisogna prendere più sceneggiatori, sono loro alla base dei progetti!» incalza Camille nella serie Chiami il mio agente!. Eppure il ruolo di chi i film li scrive non solo resta misconosciuto al grande pubblico, ma non sembrerebbe – almeno da noi – addirsi alle donne: Secondo una ricerca del Cnr (la più recente), nel 2019 le sceneggiatrici erano appena il 14,6 per cento. E non ci sono stati vistosi incrementi: alla Mostra di Venezia – ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 settembre 2021) Si può partire da una citazione autorevole: «Per un grandeservono tre cose: una bella sceneggiatura, una bella sceneggiatura e una bella sceneggiatura» (copyright Alfred Hitchcock). O da una pop: «Bisogna prendere più sceneggiatori, sono lorobase dei progetti!» incalza Camille nella serie Chiami il mio agente!. Eppure il ruolo di chi ili scrive non solo resta misconosciuto al grande pubblico, ma non sembrerebbe – almeno da noi – addirsi alle donne:unadel Cnr (la più recente), nelleil 14,6 per. E non ci sono stati vistosi incrementi:di– ...

Advertising

marcodimaio : Conte chiede a Draghi di ripristinare il #cashback, una misura che secondo i dati è dispendiosa e inutile. Menomale… - teatrolafenice : ?? Dieci minuti alla prima di “Rigoletto”, una produzione che dall’Opera Nazionale Olandese sbarca a Venezia. A diri… - juventusfc : ???? Allegri: «In Inghilterra c'è una cultura differente, si tifa per la propria squadra e si vuole assistere a uno s… - Gianluc37578034 : RT @WCostituzione: Secondo uno studio #Speranza, il CTS, Conte e #Draghi sono responsabili di una strage. Se non capite, rileggete. #Tachip… - littlefleaJo : @MayAmidala Vero, con tutto il bene per Federico che meritava una trama decente, rispetto alle sue interazioni con… -