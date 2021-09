Scuole d’Italia e immigrati: a Prato 6 studenti su 10 sono cinesi. A Tivoli è record: romeno il 65% degli alunni (Di giovedì 30 settembre 2021) sono circa 877.000 su un totale di 8.484.000, pari al 10,3% del totale i ragazze e ragazzi immigrati o figli di immigrati che lo scorso anno hanno frequentato le Scuole del Paese. È quanto emerge dai dati relativi alle studentesse e agli studenti con cittadinanza non italiana che fanno riferimento all’anno scolastico 2019/2020, pubblicati oggi sul sito del ministero dell’Istruzione.Nell’anno scolastico 2019/2020, si legge nel Report, le Scuole italiane hanno accolto complessivamente 8.484.000 studenti di cui circa 877.000 di cittadinanza non italiana. LEGGI ANCHE Delirio di una preside, bimba cacciata da scuola con il tampone negativo. L'alunna è sotto choc «Alzi la mano chi è vaccinato» e nella scuola scoppia il caos. Covid, 3.970 contagi e 67 morti Nella ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021)circa 877.000 su un totale di 8.484.000, pari al 10,3% del totale i ragazze e ragazzio figli diche lo scorso anno hanno frequentato ledel Paese. È quanto emerge dai dati relativi alle studentesse e aglicon cittadinanza non italiana che fanno riferimento all’anno scolastico 2019/2020, pubblicati oggi sul sito del ministero dell’Istruzione.Nell’anno scolastico 2019/2020, si legge nel Report, leitaliane hanno accolto complessivamente 8.484.000di cui circa 877.000 di cittadinanza non italiana. LEGGI ANCHE Delirio di una preside, bimba cacciata da scuola con il tampone negativo. L'alunna è sotto choc «Alzi la mano chi è vaccinato» e nella scuola scoppia il caos. Covid, 3.970 contagi e 67 morti Nella ...

Advertising

SecolodItalia1 : Scuole d’Italia e immigrati: a Prato 6 studenti su 10 sono cinesi. A Tivoli è record: romeno il 65% degli alunni… - targeno : RT @ritiratidinotte: #Roma la capitale d'Italia, versa da anni in queste condizioni; i nostri figli vedono solo incuria e abbandono, anche… - Fede_Rico74 : @CoenMax3 @mattegeo @annak65649009 @d_guidazzi @YoSoyMaudit @peppeiannicelli @LegaleMeglio @Italia_Freeweed… - infoitsport : Corsico: nelle scuole un tour gastronomico per assaporare i piatti simbolo delle Regioni d’Italia - Fajelamulta : RT @ritiratidinotte: #Roma la capitale d'Italia, versa da anni in queste condizioni; i nostri figli vedono solo incuria e abbandono, anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole d’Italia Supplenze e cattedre ancora vuote, Fratelli d’Italia: “Precari vittime dell’algoritmo del Ministero” Orizzonte Scuola