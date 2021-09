Scuola: il 65,4 per cento degli studenti senza cittadinanza italiana è nato nel nostro Paese (Di giovedì 30 settembre 2021) Gli studenti con cittadinanza non italiana sono nati per più della metà nel nostro Paese. A dirlo è il rapporto diffuso oggi dal ministero dell’Istruzione che fotografa la presenza tra i banchi dei ragazzi che hanno genitori migranti: dal 2015/2016 al 2019/2020 il numero degli studenti “stranieri” nati in Italia è passato da 478 mila a quasi 574 mila con un incremento di 95mila unità (+20% circa). Nell’ultimo anno la crescita è stata di oltre 20mila ragazzi arrivando a 65,4%. In Veneto, la quota di studenti di origine straniera nati sotto la bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia, arriva persino al 71,7% e l’84% degli alunni cinesi sono stati partoriti in Italia. Ma non solo. Quasi tutti (oltre il 91%) dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Gliconnonsono nati per più della metà nel. A dirlo è il rapporto diffuso oggi dal ministero dell’Istruzione che fotografa la pretra i banchi dei ragazzi che hanno genitori migranti: dal 2015/2016 al 2019/2020 il numero“stranieri” nati in Italia è passato da 478 mila a quasi 574 mila con un incremento di 95mila unità (+20% circa). Nell’ultimo anno la crescita è stata di oltre 20mila ragazzi arrivando a 65,4%. In Veneto, la quota didi origine straniera nati sotto la bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia, arriva persino al 71,7% e l’84%alunni cinesi sono stati partoriti in Italia. Ma non solo. Quasi tutti (oltre il 91%) dopo ...

