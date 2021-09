Scatoloni di mascherine invadono le scuole | Villani | il Ministero fermi l’invio indiscriminato

Advertising

rocco_lando : @sottoinchiesta @Radio1Rai @manufalcetti @lucapagni Le scuole sono piene di scatoloni colmi di mascherine che nessu… - GigiMariani : RT @assurdistan: Conte era al Governo e Arcuri era il suo profeta. - GustavoMichele6 : RT @assurdistan: Conte era al Governo e Arcuri era il suo profeta. - carolinatraver2 : RT @assurdistan: Conte era al Governo e Arcuri era il suo profeta. - streetloveitaly : RT @assurdistan: Conte era al Governo e Arcuri era il suo profeta. -

Ultime Notizie dalla rete : Scatoloni mascherine

Orizzonte Scuola

Non ho più posto perché abbiamo ancora 400della gestione Arcuri. Nessuno vuole queste. Ogni mattina le diamo agli studenti sia all'entrata che in classe ma lasciano le ......giorni - ci comunica un dirigente scolastico di un istituto di Tivoli - mi hanno scaricato a scuola oltre 50 colli died io non ho più posto perché abbiamo ancora circa 400della ...Infine, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla pagina dedicata alla distribuzione di mascherine e gel della struttura commissariale, è possibile prendere visione dei dati relativi ...Sostegno, formazione obbligatoria di 25 ore per i docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità: in seguito all’incontro svoltosi nei giorni scorsi tra il Ministero dell’Istruzione e i sind ...