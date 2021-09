Scandalo Dieselgate: Bruxelles impone a Volkswagen ulteriori risarcimenti (Di giovedì 30 settembre 2021) Negli scorsi mesi abbiamo affrontato il famoso Scandalo Dieselgate. Oggi, la Commissione Europea ha invitato la Volkswagen a risarcire i clienti, e non solo quelli tedeschi. In cosa consisteva lo Scandalo Dieselgate? Con Scandalo Dieselgate si intende la truffa legata alle emissioni di vetture di motori diesel, ad opera appunto della casa automobilistica Volkswagen. Per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Negli scorsi mesi abbiamo affrontato il famoso. Oggi, la Commissione Europea ha invitato laa risarcire i clienti, e non solo quelli tedeschi. In cosa consisteva lo? Consi intende la truffa legata alle emissioni di vetture di motori diesel, ad opera appunto della casa automobilistica. Per

Advertising

mzeloni : RT @Michele_Arnese: L’arresto di un ingegnere a Ferrara per il Dieselgate farà piangere Stellantis? In provincia di Ferrara è stato arrest… - Michele_Arnese : L’arresto di un ingegnere a Ferrara per il Dieselgate farà piangere Stellantis? In provincia di Ferrara è stato ar… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: In provincia di #Ferrara è stato arrestato un dirigente di #VMMotori, azienda del gruppo #Stellantis, ricercato dagli #St… - StartMagNews : In provincia di #Ferrara è stato arrestato un dirigente di #VMMotori, azienda del gruppo #Stellantis, ricercato dag… - estensecom : Liberato il manager Vm ricercato negli Usa per lo scandalo #Dieselgate e arrestato dai carabinieri su mandato di ca… -