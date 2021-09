Saviano: «Sarebbe stato meglio se mi avessero ammazzato» (Di giovedì 30 settembre 2021) “Avevo solo 26 anni, solo 26 anni quando tutto è accaduto. Cosa facevate voi a 26 anni? Ricordate? Sì, mi prendo un dannato momento per poterlo gridare che avevo solo 26 anni, maledizione, avevo solo 26 anni quando tutto è finito”. Comincia così il durissimo sfogo che Roberto Saviano affida al Corriere della Sera (di cui è collaboratore) dopo aver letto le motivazioni della sentenza che ha condannato il boss Bidognetti e l’avvocato Santonastaso per minacce mafiose. Lo scrittore che vive sotto scorta, minacciato dalla Camorra, da più di 15 anni, arriva a scrivere «Sarebbe stato meglio se mi avessero ammazzato». E’ un atto d’accusa soprattutto contro chi in tutti questi anni lo ha attaccato e denigrato. “Avete visto, bastardi, che non era una messa in scena, un escamotage per avere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) “Avevo solo 26 anni, solo 26 anni quando tutto è accaduto. Cosa facevate voi a 26 anni? Ricordate? Sì, mi prendo un dannato momento per poterlo gridare che avevo solo 26 anni, maledizione, avevo solo 26 anni quando tutto è finito”. Comincia così il durissimo sfogo che Robertoaffida al Corriere della Sera (di cui è collaboratore) dopo aver letto le motivazioni della sentenza che ha condannato il boss Bidognetti e l’avvocato Santonastaso per minacce mafiose. Lo scrittore che vive sotto scorta, minacciato dalla Camorra, da più di 15 anni, arriva a scrivere «se mi». E’ un atto d’accusa soprattutto contro chi in tutti questi anni lo ha attaccato e denigrato. “Avete visto, bastardi, che non era una messa in scena, un escamotage per avere ...

