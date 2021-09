Savastano | “Salerno è da anni un modello nazionale per le politiche sociali”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 30 settembre 2021) “è dae resterà ancora unper le. Investiamo 19 milioni di bilancio comunale per essere vicini alle persone più bisognose. Lo facciamo con empatia e partecipazione perché il nostro cuore è con loro. Con uno lavoro enorme della nostra amministrazione e delle tante realtà del terzo settore, offriamo servizi di eccellenza ad anziani, minori, diversamente abili, persone in difficoltà economica, disperati in fuga da guerre e sofferenze. E lo abbiamo fatto con ancora maggiore determinazione nel periodo dell’emergenza sanitaria. Questa è: qui nessuno resta indietro”. E’ quanto afferma Nino?nel corso di un incontro che si è svolto al centro sociale diper sostenere la ...