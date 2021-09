Savastano | “Asili Nidi | Salerno tra le prime città d’Italia”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ho appreso da un’intervista rilasciata da una candidata sindaca diad una nota emittente locale, chesarebbe al 92° posto per dotazione di posti innido. Credo che la candidata abbia preso un grosso abbaglio, citando nella sua dichiarazione un dato su scala provinciale. Vorrei ricordare che il 3 e 4 ottobre si vota per ladie non per la Provincia”. E’ quanto dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune die consigliere regionale Nino?, che difedende il lavoro fatto nelladiin materia diNido comunali… “Ladi, grazie all’operato di questa amministrazione e di quelle che l’hanno preceduta, ...