Sarkozy condannato per finanziamento illecito | indosserà il braccialetto elettronico

(Di giovedì 30 settembre 2021) Brutte notizie per Nicolas: l'ex presidente della Repubblica francese, è statoa un anno di carcere senza condizionale per ildella sua campagna elettorale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato ad un anno di carcere senza condiziona… - fattoquotidiano : Finanziamenti illegali alla campagna elettorale: condannato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il caso de… - Corriere : Nicolas Sarkozy condannato per finanziamento elettorale illecito - 248455 : Nicolas Sarkozy condannato a un anno di carcere. Porterà il braccialetto elettronico - MarcoGi63902800 : @Signorasinasce ti sei dimenticata che Sarkozy è stato condannato a uno di prigione e che forse dovrà anche portare… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarkozy condannato

nega ogni accusa - Giàlo scorso marzo a tre anni di carcere (uno senza condizionale) per corruzione e traffico di influenze nel caso delle "intercettazioni", l'ex Capo di Stato ...Nicolasa un anno di carcere senza condizionale per finanziamento illecito della sua campagna elettorale nella corsa all'Eliseo del 2012, anno in cui venne battuto dal socialista Francois ...Ma secondo la corte l’ex presidente era informato delle spese maggiorate e ne era comunque legalmente responsabile. Sarkozy non era presente in aula alla lettura del verdetto. A marzo Sarkozy è stato ...L‘ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a un anno di carcere senza condizionale per “finanziamento illecito” nel cosiddetto caso ‘Bygmalion’, il finanziamento illecito della campag ...