Sarkozy condannato per finanziamenti elettorali illeciti. Dovrà portare il braccialetto elettronico (Di giovedì 30 settembre 2021) Nicolas Sarkozy è stato condannato ad un anno di detenzione per finanziamento illegale della sua campagna elettorale del 2012. Lo ha reso noto il tribunale di Parigi che ha specificato che la pena sarà “eseguita in regime di sorveglianza elettronica”. Tra gli altri 13 condannati, Guillaume Lambert, ex capo della campagna elettorale di Sarkozy, è stato condannato a tre anni è mezzo, con la sospensione di due, per “complicità nei finanziamenti illegali della campagna elettorale”, e Jérôme Lavrilleux, direttore aggiunto, a tre anni con la condizionale per le stesse imputazioni. LEGGI ANCHE Ha vinto Sarkozy? Nel suo partito tutti contro l'ex presidente francese Le Pen contro Sarkozy e Hollande: "Migranti colpa dei loro errori in Libia, Irak e Siria" Anche il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Nicolasè statoad un anno di detenzione per finanziamento illegale della sua campagna elettorale del 2012. Lo ha reso noto il tribunale di Parigi che ha specificato che la pena sarà “eseguita in regime di sorveglianza elettronica”. Tra gli altri 13 condannati, Guillaume Lambert, ex capo della campagna elettorale di, è statoa tre anni è mezzo, con la sospensione di due, per “complicità neiillegali della campagna elettorale”, e Jérôme Lavrilleux, direttore aggiunto, a tre anni con la condizionale per le stesse imputazioni. LEGGI ANCHE Ha vinto? Nel suo partito tutti contro l'ex presidente francese Le Pen controe Hollande: "Migranti colpa dei loro errori in Libia, Irak e Siria" Anche il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato ad un anno di carcere senza condiziona… - fattoquotidiano : Finanziamenti illegali alla campagna elettorale: condannato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il caso de… - repubblica : Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a un anno di carcere - SecolodItalia1 : Sarkozy condannato per finanziamenti elettorali illeciti. Dovrà portare il braccialetto elettronico… - r50 : RT @MediasetTgcom24: Parigi, ex presidente Sarkozy condannato per finanziamento illegale #sarkozy -