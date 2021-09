Sarah Everard | ergastolo per il poliziotto che la stuprò e uccise

(Di giovedì 30 settembre 2021) La giustizia, a volte, se invocata risponde: Wayne Couzens, ilchesei mesi fa, è stato condannato all’. È la prima volta nella storia del Regno Unito che a unviene inflitta una pena così pesante. Il 48enne aveva agito con premeditazione, attirandocon l’inganno: finse infatti di arrestarla, mostrandole il distintivo, per aver violato le regole anti-covid. La 33enne stava passando attraverso il parco Clapham Common per tornare a casa da casa di un’amica, cosa che in quel periodo non era permessa. Tante erano state le manifestazioni in solidarietà della ragazza, soprattutto perché il reato era stato compiuto da un tutore della legge, che dovrebbe garantire la protezione della ...

Agenzia_Ansa : Condannato all'ergastolo Wayne Couzens, il poliziotto di 48 anni nel marzo scorso rapì a Londra la 33enne Sarah Eve… - ilpost : Il poliziotto Wayne Couzens è stato condannato all'ergastolo per aver rapito, violentato e ucciso Sarah Everard a L… - MediasetTgcom24 : Londra, ergastolo al poliziotto che stuprò e uccise Sarah Everard #femminicidio - antoguerrera: Londra, ergastolo per il poliziotto che rapì e uccise Sarah Everard con l'inganno - MatteoMarchini5 : Regno Unito, condannato all'ergastolo il poliziotto che ha stuprato e ucciso Sarah Everard. La corte: "Atto brutale"

Wayne Couzens , il poliziotto che lo scorso 3 marzo a Londra ha rapito, stuprato e ucciso, la 33enne il cui corpo fu ritrovato giorni dopo in un b osco nel Kent, in Inghilterra , è stato condannato all' ergastolo . Dalla ricostruzione avvenuta durante il processo, l'agente ...Wayne Couzens - l'agente di Scotland Yard che lo scorso 3 marzo rapì, violentò e uccise la giovanea Londra - passerà il resto della sua vita in carcere. È quanto hanno stabilito i giudici della Central Criminal Court, che hanno deciso inoltre di non concedere all'uomo la libertà su ...L'omicidio è diventato un simbolo e ha portato alla nascita di numerosi movimenti femminili che rivendicano la sicurezza per le strade ...Con la scusa di aver violato le regole anti-Covid, il poliziotto di Scotland Yard ha trattenuto la 33enne mentre stava rientrando a casa da sola. A luglio poi la confessione dell'omicidio ...